كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى اسطنبول إلى 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لوكالة ديمورين نيوز التركية، أن عدد القتلى إثر انهيار مبنى من ثمانية طوابق في اسطنبول ارتفع إلى 21 وأصيب 14 آخرون.

وقال "صويلو"، في وقت متأخر من مساء السبت، "كان هناك ما يقدر بـ 35 شخصًا في المبنى وفقًا للمعلومات التي تلقيناها، وتم سحب 21 جثة من بين الأنقاض بمن فيهم شخص من آسيا الوسطى.

وكان قد انهار المبنى السكنى فى منطقة كارتال على الجانب الآسيوى من المدينة يوم الاربعاء. ولم يتضح على الفور سبب المبنى.

ووفق حاكم المدينة علي يرقليا، فقد تم تسجيل 14 شقة في الموقع، إلا أن الطوابق الثلاثة العليا من المبنى تم بناؤها بطريقة غير مشروعة، وكانت ورشة النسيج تعمل أيضًا بدون ترخيص عند المدخل.