كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري: يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، اليوم الأحد، إنه يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل لبنان.

وأضاف خلال مداخلة في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن مشكلة لبنان بقوانينه وليس في النازحين، مردفا أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في آخر المطاف.

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وأكد الحريري أن هنالك إجماعا سياسيا على برنامج الحكومة، وأن البيان الوزاري شمل كل الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن لبنان لا يملك فرصة ثانية للإصلاح ومحاربة الفساد.