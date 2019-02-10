كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: "لوبان" يمكن أن تعمل أفضل من "ماكرون" بشأن الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة Elabe، أن شخص واحد من بين اثنين يرى أن مارين لوبان، - زعيمة حزب التجمع الوطني بفرنسا المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة - يمكن أن تتعامل بشكل أفضل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ملفات الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب.

وجاءت نتائج الاستطلاع، بأن 54% من المواطنين الفرنسيين يعتقدون أن "لوبان" ستقوم بعمل أفضل بكثير من حيث مواجهة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالهجرة.

في الوقت نفسه، قال 52 % من المشاركين في الاستطلاع، إن "لوبان" سوف تُفّعل

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حل مشاكل الجريمة بشكل أفضل من "ماكرون".

كما أظهر الاستطلاع أن 74 % من المشاركين، وصفوا "لوبان" بأنها زعيم استبدادي، وأن 61% اعتبروها متغطرسة.

ومع ذلك، فإن 59% من المستطلعين أُعجبوا بديناميكيتها، وأن 56% أُعجبو بشجاعتها.