كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط نيزك مزعوم في فنزويلا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل سقوط جسم مضيء من سماء فنزويلا، مستخدمو موقع التدينات القصيرة "تويتر"، حيث ظهر في فيديوهات على ما يبدو أنه نيزك مشرق في سماء فنزويلا، وقالت وكالة "سبوتنيك"، إنه يمكن رؤيته على فالنسيا وفيكتوريا وكاراكاس.

ومن جانبهم، قام نشطاء "تويتر"، بنشر فيديوهات تظهر هذا الجسم المضيء، الساقط من السماء في فنزويلا، في وقتا متأخر من الليل، وقد زعم المستخدمون أن هذا قد يكون نيزكًا.

ولم تكن هناك أي تقارير رسمية حول ما إذا كان هذا الجسم في الواقع نيزكًا أم شيئًا آخر، فضلًا عن عدم وجود تقارير عن الأضرار المحتملة التي نتجت عن سقوط هذا الجسم.