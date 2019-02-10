سولاري: “المنافسة على “الليغا” مازالت قائمة وعلينا الحفاظ على هذا النسق”

أبدى الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على أتلتيكو مدريد في “الدربي” (1-3) أمس السبت في قمة الجولة الـ23 بالليغا، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المنافسة على الليغا ما زالت قائمة” وذلك بعد أن ارتقى الفريق للمركز الثاني.

وأكد سولاري خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) “ريال مدريد دائما، بحكم التاريخ، ينافس حتى النهاية. المنافسة على الليغا لم تنته، وعلينا الحفاظ على هذا النسق، لأن الأتلتي سيواصل المنافسة لأنه فريق كبير، ولديه مدرب رائع”.

وتابع “علينا مواصلة تحقيق الفوز. سعداء بهذا الانتصار، ولكن سنواصل العمل”.

وأعرب المدرب اللاتيني عن فخره الشديد بأداء لاعبيه. “الانتصار يعود للفريق ككل، ليس هناك سبيل آخر للخروج بهذه النتيجة أمام منافس قوي ومتمكن بحجم أتلتيكو. الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها الخروج بالنقاط الثلاث، هي أن تكون فريقا قويا في جميع الجوانب. أعتقد أننا قدمنا أفضل مباراة منذ شهر ديسمبر”.

كما أثنى سولاري على أداء الويلزي غاريث بيل، الذي نزل كبديل في الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث للميرينغي.

وقال في هذا الصدد “حالته رائعة، ودخل لغرف الملابس في سعادة كبيرة بسبب الهدف الذي سجله، ومساعدته في حسم اللقاء. حالته تصبح أفضل في كل يوم”.

وحول اللقطات الجدلية في اللقاء، وقرارات تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، طالب مدرب الفريق الملكي بالانتظار حتى مشاهدة الإعادات بهدوء.