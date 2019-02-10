نايمار قد لا يعود لـ”الليغا” و”البريمرليغ” وجهته المرتقبة

في الوقت الذي يرشح فيه العديد، عودة النجم البرازيلي، نايمار جونيور إلى الدوري الإسباني الممتاز، سواء عبر بوابة فريقه السابق برشلونة، أو غريمه التقليدي ريال مدريد، فإن اختيار اللاعب قد يكون مغايرا، وقد تكون وجهته القادمة هي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة “le10sport” الفرنسية، اليوم الأحد، فإن نجم “السيليساو” الذي باتت أيامه معدودة في باريس سان جرمان الفرنسي، قد يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عوضا عن الدوري الإسباني، وذلك بعد أن عبرت العديد من أندية “البريمرليغ” عن اهتمامها بنيل خدماته.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعتبر هو الأوفر حظا للظفر بخدمات اللاعب الموسم المقبل، في حال ما توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من النفي المستمر لإدارة نادي باريس سان جرمان، فإن العديد من الأنباء المسربة من محيط النادي تشير إلى رغبة نايمار في المغادرة العام المقبل، وخوض تجربة جديدة مع فريق أروبي أكبر قيمة وألقابا وطموحا.