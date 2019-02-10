سعاد العلوي تعود إلى المشاركة في أعمال.. منها “حديدان” عند الفراعنة

كشفت الفنانة المغربية، سعاد العوي، لـ”اليوم 24″، أنها ستكون حاضرة، في شهر رمضان المقبل، في سلسلة حديدان، التي انطلق تصويرها، أخيرا، في استوديوهات وارزازات.

ويحكي الجزء الجديد من حديدان قصة سفره عبر الزمن إلى عهد الفراعنة، بمشاركة النجم الكوميدي، عزيز داداس، وصلاح الدين بنموسى، وكمال الكاظمي، وفاطمة وشاي تحت إشراف المخرج إبراهيم الشكيري.

وقالت سعاد العلوي إنها ستشارك كذلك في فيلم تلفزي مع الكوميدي فركوس، ينطلق تصويره قريبا، موضحة أنها ثاني تجاربها مع فركوس، بعدما ارتاحت في التعامل معه في عمل سابق.

وأبرزت العلوي أنها مشاركة في فيلم تلفزي كوميدي بعنوان “مول البندير “، من إخراج إبراهيم الشكيري، سيعرض على القناة الثانية، مستقبلا.