رئيس الوزراء الباكستاني يصل الإمارات للمشاركة بالقمة العالمية للحكومات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في ‫القمة العالمية للحكومات، في دورتها السابعة، والتي تحتضنها دبي.



وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويُشارك ضمن هذا الحدث المهم ما يفوق 4000 شخصية من 140 بلدا، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون بغية صياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات أيضاً مشاركة 600 متحدث من الرؤساء والوزراء ومستشرفي المستقبل في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية، تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب نحو 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

وتشمل القمة 16 منتدى و7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على الحكومات والصحة وجودة الحياة والبيئة والتغير المناخي، فضلاً عن التعليم وسوق العمل، ومهارات الغد.

كما تبحث انعكاسات هذه التقنيات على مستقبل التجارة والتعاون الدولي والمجتمعات والسياسة، إضافةً إلى الإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

وتحل جمهورية كوستاريكا، ضيف شرف على القمة العالمية للحكومات، حيث تعد البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية المدرج في قائمة أقدم 22 دولة ديمقراطية بالعالم، فضلا عن كونها من بين أبرز الدول في العالم التي تهتم بالتنمية البشرية وجودة البيئة والحياة.

وإضافة إلى كوستاريكا، تَحِلُ رواندا ضيف شرف على القمة أيضا، لتستعرض تجربتها الحكومية والإنسانية المتميزة أمام مشاركين من 140 دولة حول العالم، ولتلقي الضوء على محطات مفصلية في تاريخ هذه الدولة، التي شهدت واحدة من أبشع حروب الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ما يقارب المليون نسمة في تسعينيات القرن الماضي، إلى تطويق آثار الحرب الأهلية وإرساء حالة من التقدم الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.



