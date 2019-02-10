رسميا| ترشح «بوتفليقة» للانتخابات الرئاسية الجزائرية

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أعلن منسق الهيئة التنفيذية للأفلان «جبهة التحرير الوطني الجزائرية»، معاذ بوشارب، ترشيح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد بوشارب أن العهدة الرئاسية الجديدة هي مطلب الجزائريين، داعيا لحملة انتخابية قوية لصالح مرشح الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، إذ ذكر بالمؤتمر الاستثنائي للحزب بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه تقرر تحديد تاريخ انعقاده بعد الانتخابات الرئاسية، لأنها تشكل أولوية بالنسبة للحزب في الفترة الحالية، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
ووجه بوشارب خطابه للشباب ودعاهم إلى الافتخار بثورة نوفمبر، وصون رسالة الشهداء، والعمل على تعزيز أمن واستقرار الجزائر. وثمن منسق الهيئة التنفيذية حضور أكثر من 15 ألف شخص، مشيرا إلى أنهم بهذا قدموا صورة رائعة للأفلان الموحد والمتماسك، مؤكدًا أن «الأفلان حزب جامع وأصيل، خادم للشعب، ووفي لمبادئ ثورة
ووجه بوشارب خطابه للشباب ودعاهم إلى الافتخار بثورة نوفمبر، وصون رسالة الشهداء، والعمل على تعزيز أمن واستقرار الجزائر.
وثمن منسق الهيئة التنفيذية حضور أكثر من 15 ألف شخص، مشيرا إلى أنهم بهذا قدموا صورة رائعة للأفلان الموحد والمتماسك، مؤكدًا أن «الأفلان حزب جامع وأصيل، خادم للشعب، ووفي لمبادئ ثورة التحرير».
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، قد قال في وقت سابق، إن مناضلي الحزب في جميع مواقعهم عازمون، كما كانوا دائما، على دعم ومرافقة برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والاستعداد الجيد لانتخابات الرئاسة، حتى تكون الجزائر على موعد مع الانتصار، استكمالا للمشروع النهضوي للرئيس. (التفاصيل)
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