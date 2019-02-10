قادة وزعماء الإتحاد الإفريقى يتوافدون على مقر الجلسة الإفتتاحية للقمة الـ32

توافد قادة وزعماء الاتحاد الإفريقى على مقر الجلسة الافتتاحية للقمة العادية الـ32 للاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبدء الأعمال.

كانت قد بدأت صباح اليوم الأحد، الجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى، تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذى تنتهى مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.