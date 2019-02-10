محمود عباس يلتقي رئيسة وزراء النرويج في مقر الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الاتحاد الأفريقي، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرج، على هامش مشاركة سيادته في قمة الاتحاد في دورتها الـ32 التي تنعقد اليوم وغدا.

وبحث عباس مع رئيسة وزراء النرويج مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، خاصة عقب ترؤس دولة فلسطين مجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما وضعها في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات متواصلة، وسبل التحرك دوليا لوقف الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى.

وتطرق الرئيس خلال اللقاء إلى خطورة المؤامرات التي تحاك لتمرير "صفقة القرن"، ومقاطعة الجانب الفلسطيني لمؤتمر "وارسو" المقرر عقده بعد يومين في العاصمة البولندية لهذه الأسباب.

وسيلقي الرئيس الفلسطيني كلمة هامة أمام القمة اليوم، كما سيلتقي عددا من الرؤساء والمسئولين على هامشها.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".