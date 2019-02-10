شكرا لقرائتكم ظريف يصل بيروت اليوم.. وقلق غربي من أهداف الزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يصل إلى لبنان، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وسط انتقادات غربية لهذه الزيارة بعيد إعلان السفير الإيراني في بيروت استعداد طهران لتسليح الجيش اللبناني وتزويد ميليشيا حزب الله بصواريخ دفاع جوي، في حين لم يصدر أي رد رسمي من الجانب اللبناني على التوجه الإيراني.

تصريح السفير الإيراني جاء بعد أيام على إعلان أمين عام الحزب حسن نصر الله استعداده للتوسط لدى طهران لتوفير منظومة دفاع جوي إيرانية للجيش اللبناني.

تصريحات دفعت الملحقين العسكريين في السفارات الأجنبية في لبنان للتحرك، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه السفارات، وتحديداً الأميركية والأوروبية، اهتمت بالموضوع.

الموقف الرسمي اللبناني تريث في تقديم إجابات بينما مصادر وزارية لبنانية أكدت أن الاتجاه هو لرفض الهبة، بالنظر إلى أن إيران تخضع لعقوبات دولية، وستكون لذلك تداعيات على لبنان لا يمكن له أن يتحملها.