الجامعة العربية: أبو الغيط سيصل مساء الى بيروت للتهنئة بتشكيل الحكومة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، السفير محمود عفيفي أنه "من المقرر أن يقوم الأمين العام للجامعة ​أحمد أبو الغيط​، بزيارة رسمية إلى ​بيروت​، مساء اليوم قادماً من العاصمة الاثيوبية ​أديس أبابا​ حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة ​الاتحاد الأفريقي​، وأنه من المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة إلى بيروت بالقيادات ال​لبنان​ية".

وأشار عفيفي إلى أن "الأمين العام سيحرص على تقديم التهنئة خلال الزيارة على النجاح في ​تشكيل الحكومة​ الجديدة بعد مشاورات استمرت شهوراً، وتأكيد وقوف ​الجامعة العربية​ بقوة بجوار لبنان، ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته، أخذاً في الاعتبار أن تشكيل الحكومة يعد خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في ضوء التحديات الإقليمية والاقتصادية الحالية، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم وحدة كافة أبناء ​الشعب اللبناني​ وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".