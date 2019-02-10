قاووق: وصول حزب الله إلى وزارة الصحة أسقط "الفيتو" الأميركي وكشف حجم تراجع دورها

أكّد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" الشيخ ​نبيل قاووق​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ علنًا وضعت "فيتو" على مشاركة "حزب الله" في الحكومة ونيله وزارة الصحة"، مركّزًا على أنّ "وصول "حزب الله" إلى ​وزارة الصحة العامة​ أسقط "الفيتو" الأميركي وكشف حجم التراجع في الدور والنفوذ الأميركي في ​لبنان​".

ولفت خلال حفل تأبيني أُقيم في ​بلدة الشرقية​ الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات المنطقة وأهالي البلدة، إلى أنّ "الولايات المتحدة فوجئت أنّه بالرغم من كلّ الاستنفار الدبلوماسي الأميركي والضغوط الّتي مورست على اللبنانيين، فإنّها ما كانت تتوقّع الموقف الوطني الجامع الرافض لـ"الفيتو" الأميركي في وجه "حزب الله"، وهذا دليل على تراجع أميركا سياسيًّا في لبنان وعلى تعزيز قوة حزب الله السياسية في لبنان".

ونوّه قاووق إلى أنّ "اللبنانيين وصلوا إلى مرحلة اليأس، بعدها تشكّلت الحكومة وبات لزامًا عليها أن تسارع إلى العمل النظيف في خدمة الناس ومعالجة القضايا الملحة"، موضحًا أنّ "شعار الحكومة هو "إلى العمل"، متسائلًا: "أي عمل؟" العمل النظيف يعني لا فسادًا ولا صفقات ولا هدرًا، إنّما يكون هناك إنجازات تخدم الناس وتعالج قضاياهم الحياتية".