منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران أن منخفضا جويّا مصحوبا بكتل هوائيّة باردة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتّى يوم الإثنين.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل في ​درجات الحرارة​ نهاراً مع ضباب على المرتفعات و​أمطار​ متفرّقة غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد خاصّةً بعد الظهر وخلال اللّيل، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300م وما فوق، ويتدنّى مستوى تساقطها ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1000م في المناطق الداخليّة والشماليّة.

أما طقس يوم غد غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000م وما فوق خلال الفترة الصباحيّة، ويتحسّن ​الطقس​ تدريجيّاً خلال النهار. وطقس يوم الثلاثاء، غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة.