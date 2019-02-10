شعبة المعلومات أحبطت مخططا لشخصين سوريين لقتل مواطنهما لأسباب شخصية

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات ل​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي عن مخطّط يقوم بتنفيذه أحد الأشخاص السوريين المقيم في بلدة ​تعلبايا​ ويُدعى: "ي. خ." من مواليد عام 1998، بطلب من صديقه: "أ. أ. ز." وهو سوري من مواليد عام 1999 موجود في ​سوريا​، لقتل مواطنهما: "م. ط." مواليد عام 1977 المقيم في بلدة ​تعنايل​، وذلك كون زوجة الأخير على علاقة بـ"أ. أ. ز.".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "المخطّط يتمثّل بشراء مسدس حربي ودراجة آلية من قِبل "ي. خ." والانتظار لحين حضور صديقه "أ. أ. ز." من سوريا إلى ​لبنان​ لتنفيذ الجريمة، بموافقة مسبقة من الزوجة وبتسهيلٍ منها".

وبيّنت المديرية أنّ "بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، تمكّنت دورية من الشعبة، من تحديد مكان "ي. خ." وتوقيفه، و​مداهمة​ منزل الزوجة وتوقيفها، وتُدعى "آ. ح." من مواليد عام 1992"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب لإليهما". ونوّهت إلى أنّ "الموقوفَين أودعا القضاء المختص، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقّ "أ. أ. ز." الموجود في سوريا".