محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، إعادة فتح طريق العين السخنة عقب تحسن الأحوال الجوية وزوال الشبورة المائية صباح اليوم الأحد.
كانت قد رصدت المتابعات الأمنية، وجود شبورة مائية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات بطريق العين السخنة فتم إغلاقه على الفور خوفًا على حياة قائدي السيارات.
وأهابت إدارة المرور، بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتهم والحد من الحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعيد فتح طرق السخنة بعد زوال الشبورة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.