قتلت قوات التحالف وقوات أفغانية 30 مسلحاً، على الأقل، من حركة طالبان وجماعة "داعش"، وذلك في عمليات جرت في الساعات الـ24 الماضية في أنحاء البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وطبقا لمصادر عسكرية مطلعة، أسفرت غارة جوية لقوات التحالف على منطقة خوجياني بإقليم ننكرهار عن مقتل عنصرين من جماعة "داعش "، بينما قُتل سبعة مسلحون آخرون، في غارات جوية مماثلة بمنطقة وشير بإقليم هلمند ومنطقة شيمتال بإقليم بلخ.

وأضافت المصادر أن غارة جوية لقوات التحالف في منطقة قره باغ بإقليم غزني أسفرت عن مقتل أربعة من مسلحي طالبان.

وأجرت القوات الخاصة الأفغانية عملية تطهير في منطقة "تارين كوت" بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً من طالبان وتدمير قنبلتين زرعتا على جانب طريق.

وطبقا للمصادر، نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة بمنطقة "ماراوار" بإقليم كونار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي طالبان، بينما قُتل مسلح آخر من طالبان، في عملية مماثلة بمنطقة زورمات بإقليم باكتيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 مسلحاً من طالبان و"داعش" في غارات للتحالف الدولي بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.