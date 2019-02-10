الكويت تستضيف معرض "الفهد.. روح القيادة"

تستضيف الكويت معرض ««الفهد.. روح القيادة» خلال الفترة من 11 الى 23 فبراير الحالي تحت رعاية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود أن استضافة الكويت لهذا المعرض كأول محطة خارجية له تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وقال الأمير سلطان بن سعد في تصريح صحافي إن هذا المعرض يحظى باهتمام كويتي على أعلى المستويات ويدل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين.

وأضاف أن المعرض الذي ينطلق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من شأنه أن يكون تظاهرة سعودية ـ كويتية تاريخية وثقافية ومعرفية تؤصل وتوثق عمق العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما وتستذكرها الأجيال الحالية وفي الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن تخصيص جناح خاص للعلاقات السعودية ـ الكويتية في المعرض الذي يستمر حتى 23 الجاري سيتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على صور تعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية وأمراء الكويت. وذكر أن المعرض موجه للجيل الحالي من

الشباب الخليجيين والعرب للتعرف على سيرة الملوك والقادة والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها، كما أنه موجه للأطفال من خلال تخصيص جناح بعنوان «الطفل والتنشئة القيادية».

وأعرب الأمير سلطان بن سعد عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على تعزيز روح التعاون بشكل مستمر مع الأشقاء في الكويت في كل المجالات، إضافة إلى دعم أعمال مؤسسة الملك فهد الخيرية ومن بينها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز.

كما أعرب عن الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز الأمير محمد بن فهد ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض الأمير تركي بن محمد بن فهد على تنظيم المعرض في الكويت.

وكانت اللجنة التنفيذية للمعرض أعلنت في وقت سابق أن نسخته

الرابعة ستقام في الكويت 11 الجاري وتشمل برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية وسيتضمن 14 جناحا تستعرض توثيقا كاملا لسيرة الملك الراحل عن نشأته ومناصبه وإنجازاته وحياته الشخصية.

وسيطلع زوار المعرض على جناح خاص وضخم يتناول مسيرة العلاقات الكويتية ـ السعودية على مر التاريخ بين قيادات البلدين وسيتم نشر صور للمرة الأولى، كما يشمل حفل افتتاح المعرض أوبريتا غنائيا.

وعلاوة على ذلك ستتضمن برامج ونشاطات المعرض ندوتين عن العلاقات التاريخية بين الكويت والسعودية وذلك في قاعة السينما بمركز المؤتمرات في مركز الشيخ جابر الثقافي.

وستكون الندوة الأولى في 17 الجاري ويشارك فيها كل من الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز د.فهد السماري وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت د.سعود العصفور ويديرها الإعلامي محمد الوسمي. كما ستقام ندوة في 18 الجاري يشارك فيها كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق د.عبدالله بشارة وعضو مجلس الشورى السعودي د.إبراهيم النحاس، والكاتب والمحلل الكويتي د.عايد المناع، وعضو مجلس الشورى السعودي السابق د.صدقة فاضل، ويديرها الإعلامي محمد الملا.

وسيتضمن المعرض أيضا ندوة فنية في 19 الجاري تتناول تأثير التعاون الفني السعودي ـ الكويتي على الساحة الفنية الخليجية يشارك فيها الفنانان الكويتيان سعد الفرج وجاسم النبهان، والسعوديان عبدالمحسن النمر وعبد الإله السناني، وفي ختام أعماله ستقام أمسية شعرية للأمير سعود بن عبدالله بن محمد.