الثلاثاء.. محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد

وكالات :

تبدأ يوم الثلاثاء القادم محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، بتهمة الفساد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتأتي المحاكمة بعد 9 أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5

مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي، وتحويل ربعها إلى حسابات نجيب الشخصية في البنوك.

ودفع نجيب البالغ من العمر 65 عاما ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل

الأموال.

وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب، بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو 2018.

ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب إلى تغيير صورته بشكل أكبر، مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.