التحالف العربي ينفي تزويد ميليشيات الحوثي والقاعدة بأسلحة أمريكية

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي

وكالات :

نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، المزاعم التي تحدثت حول تزويد التحالف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة بأسلحة أمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأكد المالكي التزام دول التحالف بمواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، وإلحاق الهزيمة بها ومواجهة

غيرها من الجماعات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة في شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن، واصفا فكرة تزويد تلك الجماعات بالأسلحة بـ"غير المنطقية".



يأتي ذلك فيما التقى رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، الجنرال

الدنماركي مايكل لوليسجارد، رئيس أركان الجيش اليمني الفريق عبد الله النخعي لتدارس آليات تنفيذ اتفاق سفينة "فوس أبولو" والتأكيد على التزام الشرعية ببنود اتفاقية السويد.



بدوره أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي - خلال الاجتماع - على أنه ملتزم بتطبيق الهدنة، ملمحا باستكمال الحسم العسكري حال واصلت الجماعة الحوثية رفض تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتسليم الموانئ الثلاثة.