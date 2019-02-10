الإفراج عن 11 صحفيًا‎ في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 فبراير 2019 11:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن ​قوات الأمن السودانية​، أطلقت سراح 11 صحفيا كانوا محتجزين إنفاذا لقرار الرئيس ​عمر البشير​”، موضحا أن “من بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان إيمان عثمان”.

من جهته، ثمن نائب رئيس اتحاد الصحفيين، محمد الفاتح، إطلاق سراح الصحفيين، معتبرا أن “الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن”.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، إن إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين أثناء الأحداث، سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة”.

المصدر روسيا اليوم