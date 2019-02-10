التحالف يدك مواقع وآليات الحوثي في ‫كشر بمحافظة حجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 فبراير 2019 11:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، 4 غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية في منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن الغارات الجوية استهدفت تجمع مسلحي الحوثي وسيارات عسكرية ومصفحة وذخائر في شمال المندلة، مع سقوط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات.

وأضافت المصادر أن 4 انفجارات دوت في المنطقة بعد الغارة الرابعة والتي استهدفت إحدى العربات المصفحة والذخائر في المندلة، فيما استمرت الانفجارات في الموقع لأكثر من نصف ساعة.

وأكدت المصادر أن المليشيات نقلت اليومين الماضيين عدداً من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من معسكرات عمران إلى منطقة العبيسة، وحشدت مئات المقاتلين الذين استقدمتهم من محافظة صعدة وعمران، بغية اقتحام مديرية كشر التي لم تخضع لحكم الميليشيات منذ بداية انقلابها على الشرعية.

يُذكر أن قبائل حجور استطاعت صد أعنف هجوم شنته الميليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة، يوم أمس السبت في منطقة قريات وجبل الشاحي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم وأسر 6 مقاتلين من صعدة.

المصدر: الأراضي اليمنية – هاني الصفيان