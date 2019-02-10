كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا.. صراع جديد بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في البلد الغارق في أزمة إنسانية وسياسية، لكن موسكو الرافضة لهذا النص قدّمت مقترحاً بديلاً، كما أفاد دبلوماسيون، السبت.

وينص مشروع القرار الأمريكي على أن مجلس الأمن يبدي "تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا".

كما يبدي المجلس، وفق النص الأميركي، "قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين".

دعوة أمريكية لانتخابات

ويدعو المجلس إلى "الشروع فوراً في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دولية، وفقاً لدستور فنزويلا".

كما يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب النص الأمريكي، "استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وينص المقترح الأميركي كذلك على "ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية في فنزويلا وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا".

روسيا و"الفيتو الجاهز"

ولكن واشنطن لم تعلن حتى الساعة متى ستطلب إحالة مشروع القرار هذا إلى التصويت، وهي تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وبحسب مصدر دبلوماسي آخر فإن روسيا، الداعمة للرئيس نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وقالت مصادر دبلوماسية عديدة إن موسكو قدّمت الجمعة "نصّاً بديلاً" لمشروع القرار الأميركي.

وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي "قلقه" إزاء "التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، ويندد أيضاً بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية" لهذا البلد.

ويدعو النص الروسي إلى "حل الوضع الراهن عبر وسائل سلمية"، ويؤكد دعم مجلس الأمن "لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي بين الفنزويليين بما في ذلك آلية مونتيفيديو" على أساس حوار وطني.

وكانت مجموعة اتصال دولية أطلقت، الجمعة، خلال أول اجتماع لها في مونتيفيديو دعوة لإجراء "انتخابات رئاسية حرّة وشفافة وتتمتع بالمصداقية"، مؤكدة في الوقت عينه رفضها "استخدام القوة".

فرص المشروع الروسي

وبحسب مصدر دبلوماسي فإن مشروع القرار الروسي ليست له أي فرص لأن يرى النور إذا ما طرح على التصويت لأنه لن يحوز على أكثرية الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.

وأرسلت واشنطن "مساعدات إنسانية" إلى فنزويلا بناء على طلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير رئيساً للجمهورية بالوكالة واعترفت به نحو 40 دولة في مقدّمتها الولايات المتحدة.

وتكدّست المساعدات الإنسانية الأمريكية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.