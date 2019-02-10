كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. بريطانيا ترسل أسطول أباتشي إلى القطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ذا صن"، أنه تم نشر مروحيات هجومية تابعة للجيش البريطاني من طراز إيه إتش-64 أباتشي في الدائرة القطبية الشمالية لأول مرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التدريبات الحية التي جرت، هذا الأسبوع في النرويج، والتي تضم مروحيات أباتشي تابعة للجيش البريطاني، والتي قال الجنرال مايك كيتنج، مسؤول العمليات في قيادة الهليكوبتر المشتركة: "أرسلنا رسالة إلى كافة الخصوم".

وحسب ما وصفته صحيفة "ذا صن"، فإن هدف أباتشي هو تعزيز الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي، وسط دفع روسيا للسيطرة على المنطقة القطبية الشمالية.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن كشف وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، النقاب عن استراتيجية الدفاع في القطب الشمالي في البلاد في أواخر سبتمبر، وحث الجيش البريطاني على الاستعداد "للتعامل مع جميع التهديدات فور ظهورها".

وشدد على أهمية منطقة الشمال العليا ومنطقة القطب الشمالي، موجهًا أصابع الاتهام إلى روسيا، التي ادعى أنها "تدعو لعسكرة المنطقة".

في أواخر سبتمبر 2018، كشف وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، النقاب عن استراتيجية الدفاع القطبي الجديدة في البلاد، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة باستمرار في المنطقة ومحاولات روسيا المزعومة لعسكرتها.