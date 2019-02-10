كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: أكثر من 50٪ من البريطانيين يفضلون تأجيل بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "بي إم جي ريسيرش" التي تتخذ من برمنجهام مقرًا لها، نُشر في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 50% من مواطني المملكة المتحدة يريدون تأجيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد ما يصل إلى 53% من المشاركين أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يجب أن تؤجل تنفيذ بريكست، إما للاستفتاء الثاني أو لمواصلة المحادثات مع بروكسل.

في حين يعتقد 49% ممن شملهم الاستطلاع، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى كارثة اقتصادية للبلاد، فإن 33% سيدعمونها.

وبما أن البرلمان البريطاني مستعد لمناقشة اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 14 فبراير، فإن 53% من المشاركين يعتقدون أن ماي ستخفق في تمرير خطتها، بينما يشعر 22% فقط أنها ستنجح في القيام بذلك.

أُجري الاستطلاع بين 1،503 من المشاركين البالغين في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الفترة من 4-8 فبراير.