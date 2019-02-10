كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلينتون" تسخر من "ترامب" بشأن حالة الطوارئ على الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه "أزمة إنسانية وأمنية"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية هي العامل الرئيسي في تعزيز تجارة المخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم.

وتحدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، الرئيس دونالد ترامب، بشأن أمن الحدود، زاعمة أنه لا توجد أزمة على الحدود الجنوبية، وأن ترامب يجب ألا يتذرع بسلطات الطوارئ لبناء جدار موعود منذ زمن بعيد.

وقالت "كلينتون"، في حلقة جديدة من سلسلة البرنامج الوثائقي The Circusعلى شبكة "شوتايم": "لا أعتقد أنك يجب أن تطلق على نفسك حالات الطوارئ الوطنية ، ما لم تكن هناك بالفعل حالة طوارئ وطنية".

وأضافت: "لا أعتقد أنه ينبغي عليك أن تتصل بحالات الطوارئ الوطنية، ما لم تكن هناك بالفعل حالة طوارئ وطنية، لا توجد حالة طوارئ وطنية عند الحدود، وهو محبط لأنه لا يستطيع حتى إقناع حزبه بتأييد طلباته."

وتابعت أن المشرعون الديمقراطيون يدعمون أمن الحدود، لكنهم على خلاف مع مزاعمه بأن الجدار الحدودي هو العلاج الوحيد.

ولفتت كلينتون أيضًا إلى أنها تتطلع إلى إعلان تقرير "المستشار الخاص" من مولر، حول العلاقات المزعومة لحملة ترامب مع روسيا.

وقالت: "أعتقد أن أي شخص في موقع المسؤولية عليه واجب إبقاء الشعب الأمريكي على علم ودراية بالأمور، وأتوقع أن يتم الوفاء بهذا الواجب، وإذا كان هناك تقرير، فيجب إرسال هذا التقرير إلى الكونجرس وإعلانه".