كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أفقر المدن الأمريكية “تنمو بسبب المافيا والجريمة”
في مدينة إسكوباريس الصغيرة بولاية تكساس ، يعيش 62٪ من السكان تحت خط الفقر.
هذا أعلى معدل في أي مدينة أمريكية تعدادها أكثر من 1000 شخص، وفقا لمكتب التعداد السكاني الأمريكي.
مباشرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، المدينة تعاني من الجريمة والبطالة، بحسب موقع بي بي سي.
لكن المسؤولين المحليين يقولون إنهم يحاولون جاهدين رفع مستوى المعيشة في المدينة.
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