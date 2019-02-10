شارك أزيد من 12 ألف شخص في التعبئة الثالثة عشرة لحركة (السترات الصفراء)، أمس السبت، في كل أنحاء فرنسا، من ضمنهم أربعة آلاف في باريس.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن تعبئة الحركة تراجعت مقارنة بالأسبوع الماضي (17 ألفا و400 متظاهر، بينهم ثمانية آلاف في العاصمة في الساعة نفسها).
وأضافت الوزارة ذاتها أن المتظاهرين، الذين انطلقوا من جادة الشانزيليزيه حاولوا اقتحام الحواجز، التي وضعت لحماية مبنى الجمعية الوطنية، مشيرة إلى أن المتظاهرين واصلوا سيرهم إلى غاية شارع سان ميشال في وسط العاصمة باريس، وتخللت مسيرتهم حوادث متفرقة.
وقالت المصادر نفسها إن المتظاهرين استخدموا مقذوفات، وتعرضوا لمتاجر، ومصارف، ولقوات الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع، والكرات الوامضة، واعتقلت بعض المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوعها 13… تراجع تعبئة المحتجين في احتجاجات “السترات الصفراء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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