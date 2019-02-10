العثماني من أديس بابا: لن نسمح أن يؤذى الوطن

نشر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي جاءت في سياق تمثيله للمغرب في مؤتمر الاتحاد الإفريقي المنظم في أديس بابا.
وكتب العثماني في تدوينته “لن نصبر على أن يؤذى الوطن، و سندافع عنه بكل ما أوتينا، لأن هذا هو ما رضعناه في تربيتنا كأبناء لوطنيين قاوموا الاستعمار وأدوا أدوارا مهمة”.
وأضاف رئيس الحكومة “كأبناء حزب أول أمينه العام هو الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أبلى البلاء الحسن، وله مواقف مشهودة في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الملكية، لن نسمح أن يؤذى الوطن”.
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