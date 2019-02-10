الرملة: هدم منزل لعائلة أبو هزاز بالبلدة القديمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا قيد الانشاء تعود ملكيته لعائلة أبو هزاز بالقرب من مدرسة الأمل في مدينة الرملة، بحجة البناء غير المرخّص صباح اليوم، الأحد.
وقال عدد من الأهالي إن الشرطة قامت فرضت حصارا على المنطقة ومنعت المارة والمواطنين من الوصول إلى المكان أثناء تنفيذ أمر الهدم.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
وهدمت السلطات منازل وأرغمت بعض أصحاب المنازل على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، في اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط.
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