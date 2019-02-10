شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يعقد جلسة استماع لرفع «السودان» من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعقد البرلمان العربي اليوم (الأحد) برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، جلسة استماع مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة رئيس المجلس الوطني السوداني، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس البرلمان العربي: “إن البرلمان العربي وانطلاقاً من مسؤوليته في التعبير عن تطلعات وآمال الشعب العربي، تبنى في الجلسة التاريخية التي عقدها في الخرطوم بحضور رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير بتاريخ 31 أكتوبر 2017، تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان العربي وضعت خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة، والعشرين «قمة القدس» بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 إبريل 2018م، وكلفت القمة البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة، وطلبت من جميع الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي، وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته”.

ونوه السلمي إلى أن البرلمان العربي يعقد جلسة الاستماع هذه دعماً منه لجمهورية السودان وشعبها الكريم، وتقديراً لجهود جمهورية السودان الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام في المنطقة، من خلال عضوية السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورعاية السلام في دولة جنوب السودان.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة، بعد إعداده مذكرة قانونية تثبت بالحجج القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار السوداني- الأمريكي، وبعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن جمهورية السودان.

وأشار السلمي إلى أنه سيصدر بنهاية جلسة الاستماع بيان تضامن مع جمهورية السودان، يوقعه المشاركون في الجلسة دعماً لطلب السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.