كبير المراقبين في الحديدة يقدم مقترحا بنشر قوات دولية لإدارة المناطق المعزولة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:50 صباحًا, 10 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

قدم رئيس لجنة المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مقترحًا يقضي بنشر قوات دولية تقوم بإدارة المناطق المعزولة في الحديدة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية.

وقال لوليسغارد خلال لقاءه في عدن مع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي إن المقترح هو لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية لإعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.

وشدد رئيس هيئة الأركان اليمني من جانبه على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الفريق النخعي استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية في الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد, مشيرا بالمقابل إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.

وطالب رئيس هيئة الأركان اليمني، بتحديد الأولويات وانجاح المهام وفقًا لخطواتها ولآليتها الزمنية.. محذرًا من تعثر أو فشل اتفاق السويد, وقال إن ذلك يعد فشلا للعملية برمتها داعيًا في الوقت ذاته إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وفي اللقاء استعرض الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز نتائج اللقاءات السابقة والإشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.