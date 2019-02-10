شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير سكة حديدية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد في منطقة "سبي" بإقليم بلوشستان وفجروها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى تلف جزء من السكة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وبدأ الفريق الفني أعمال صيانة السكة لاستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.
وأضافت الشرطة أنها شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي فجرت السكة الحديدية، مشيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
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