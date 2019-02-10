قمة مصرية سودانية إثيوبية في أديس أبابا لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت مصر والسودان وإثيوبيا اجتماع قمة بين زعماء الدول الثلاث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحثت سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

ونقل مراسل "العين الإخبارية" عن مصادر دبلوماسية أفريقية، أن القمة التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، على هامش أعمال القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية، تناولت ملفات التعاون المشترك، وكذلك التحديات التي تواجه القارة السمراء.

وأضافت المصادر أن القمة الثلاثية ناقشت أيضا أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ32 للاتحاد الأفريقي، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد لعام 2019.

وتتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة الأفريقية التي تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب مبادرة إسكات البنادق لتحقيق السلم في القارة التي تؤرقها أزمة اللاجئين.