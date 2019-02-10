جلسة مغلقة للقادة الأفارقة قبيل قمتهم بأديس أبابا بحثت اللاجئين والتجارة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجلسة المغلقة التي عقدها القادة الأفارقة، الأحد، قبيل انطلاق القمة الـ٣٢ بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد مراسل "العين الإخبارية" أن الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة تناولت ملفات عدة، بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي والتجارة البينية واللاجئين.
وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الخميس الماضي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية.
وبحثت الاجتماعات التمهيدية مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين المنعقد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تناول جدول أعمال القمة الحافل بملفات شائكة تعرقل نمو القارة السمراء، في مقدمتها الإرهاب والنزاعات باعتبارها سبب محنتي النزوح واللجوء.
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