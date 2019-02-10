الان تتابع عائلة لبناني معتقل بطهران تواجه ظريف خلال تواجده في بيروت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

توجهت عائلة اللبناني المسجون في طهران، نزار زكا، إلى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بضرورة إطلاق سراح ابنهم بعد دخوله في حالة الإضراب عن الطعام منذ 7 أيام.

وأوضح بيان العائلة، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن النداء يأتي تزامناً مع زيارة ظريف إلى بيروت.

وتابعت العائلة أن “عملية خطف اللبناني نزار زكا تمت في طهران في وضح النهار، بينما كان يلبي دعوة رسمية من الحكومة الإيرانية”، مؤكدين أن ابنهم الآن في إضراب عن الطعام منذ 7 أيام.

يشار إلى أن زكا موقوف في طهران منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في معتقله في إيفين، قرب طهران.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان بعث بمذكرة قبل أشهر إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني طالبه فيها بإطلاق سراح زكا. كما طرح الأمر على ظريف في مناسبات سابقة.