تعرف على تاريخ أردوغان في الخيانة

أشعل خبر ترحيل السلطات التركية مطلوباً من الإخوان المسلمين إلى بلاده مخاوف عناصر التنظيم من أن تركيا بدأت ببيع عناصره بعدما استخدمتهم ورقة في أيديها خلال السنوات الماضية.

كما أثارت حادثة تسليم محمد عبدالحفيظ الاخواني وترحيلة من تركيا إلى القاهرة جدلا حول تخلي اردوغان عن حلفائه وفيما يلي نقاط توضح هذا الاطار:

-الرئيس التركي يمتلك تاريخا من الخيانات لأصدقائه.

-أردوغان الراقص فوق الجثث باع كل من ساعده ووقف بجانبه.

-انقلب على أستاذه أربكان الذي كشف خيانته وعلاقته بإسرائيل.

-انقلب على صديقه عبد الله جول وأقصاه من السياسة.

-تخلى عن فتح الله كولن الداعم السابق له وأصبح طريدا.

-داود أوغلو صديق الرحلة الذي قطع رأسه.

عناصر "الإخوان الإرهابية" آخر الحلفاء الطائرة رءوسهم.

-تخلى عن القضية الفلسطينية بصفقات سرية مع إسرائيل.

-تركيا أنقذت المستوطنات الإسرائيلية من الحرائق.

-تفاوض أردوغان مع الأوروبيين للتطبيع مع إسرائيل فى 2016.

-السفير التركي بإسرائيل لا يمانع نقل سفارة أمريكا للقدس.

-تخلى عن وعوده في دمشق وخذل حلفاء المنطقة.