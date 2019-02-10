إيران تواصل خرق التعهدات الدولية بعد اعلانها توسيع برنامجها الصاروخي

تواصل ايران خرق القوانين والتعهدات الدولية حيث اعلن الحرس الثوري أن أن بلاده ستواصل برنامجها الصاروخي بالرغم من تحذيرات من جانب الولايات المتحدة.

وذكر الحرس الثوري في بيان بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية لعام 1979 التي أطاحت بالشاه، المدعوم من الولايات المتحدة آنذاك، إنه سيوسع البرنامج "وفقا لاستراتيجيتنا الدفاعية العقلانية بالرغم من المطالب الشيطانية" للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن بيان للحرس الثوري أن البلاد ستواصل نهجها المناهض لإسرائيل "دون تحفظات ودون تنازلات ودون مفاوضات".

ويخضع الحرس الثوري لقيادة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي لا يتعارض مع قرار الأمم المتحدة 2231، الذي يتعلق بالأنشطة النووية للبلاد، مشيرة إلى أنها لا يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وتستخدم تلك الأسلحة فقط لحماية الحدود الإيرانية ولا تمثل تهديدا للدول الأخرى في المنطقة، حسب وزارة الخارجية الإيرانية.