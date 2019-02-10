اليوم السابع - كتب محمود راغب
تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل الجارى، قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن البرنامج التدريبى سوف يشمل 150 متدرباً مجاناً فى الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر ، وذلك فى مقر فندق انتركونتيننتال "سيتى ستارز"، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية.
ولفت الوزير، أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرًا...
كانت هذه تفاصيل خبر "القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.