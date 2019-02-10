الخازن: هل أصبحت حياة الإنسان في لبنان تساوي طابعا بريدياً؟

سأل رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​​وديع الخازن​: "بعد إقدام جورج زريق على إضرام النار بجسده هل أصبحت حياة الإنسان في ​لبنان​ تساوي طابعا بريدياً ثمنه نصف قرش؟"، مشددا على أنه "يا للعار أن تصل الحاجة إلى هذا الحدّ المهين بحقوق أي مواطن بعدما كان إبن منطقته في بلدة بطرام الدكتور شارل مالك قد أطلق شرعة حقوق الإنسان منذ تأسيس ​الأمم المتحدة​".

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