لقاء بين الحريري والجميل على هامش مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي

يلتقي رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، على هامش مؤتمر القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي.

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