ايهاب حمادة: الحكومة الجديدة يجب ان تكون حكومة عمل وانجازات

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ ​الحكومة​ الجديدة "التي ينبغي أن تكون حكومة عمل وإنجازات على كل المستويات، إلى أن تلتفت بشكل خاص إلى المناطق المحرومة سواء في ​بعلبك​ - ​الهرمل​ أو عكار"، مشيرا الى أن "هناك مجموعة من الأمور الخدماتية، التي تقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، التي نأمل منها خيرا، كونها مشكلة من كل الأطراف اللبنانية".

وخلال احتفال في حسينية بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، أكد أن "هناك مجموعة من العناوين التي ينبغي العمل عليها، وعلى رأسها سد العاصي، وضم وفرز الأراضي، وإزالة الشيوع، واستكمال المؤسسات ومستتبعاتها في ​القضاء​ وفرع ​الجامعة اللبنانية​، إضافة إلى الإهتمام ب​الزراعة​ التي كنا نعمل بها، ونعيش من خلالها بكرامتنا"، مضيفا "أن ​سياسة​ الحكومات ممعنة في استبعاد الزراعة، ونسجل غيابا للرؤية الزراعية منذ العام 92 إلى الآن".

ورأى "أن الثمرة الحقيقية التي يمكن أن نقطفها اليوم، تكمن في اعادة الاعتبار للانتاج الزراعي، سواء على مستوى الدعم والروزنامة الزراعية والتسويق، أو انشاء المعامل لتصنيع الانتاج الزراعي، الذي يمكن أن ننافس فيه على مستوى ​العالم العربي​".