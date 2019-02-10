لا ينظر ​الانسان​ الى النصف الملآن من الكوب، كوب الحياة التي حصل عليها بارادة من الله. النصف الملآن يتمثل بالنعم و"الوزنات" التي حصلنا عليها مجانا والتي تجعلنا نصل الى ​المسيح​ بأقصى سرعة. أما النصف الفارغ والذي نوليه اهمية مطلقة، فيتمثل بالمشاكل والمتاعب والهموم التي تبعدنا عن المسيح ودرب الخلاص، وتدفعنا الى الاستسلام المرير. انه الخيار الواجب اتخاذه، درب ​المحبة​ الصعب والمتطلب تسليم الذات الى الله؟ ام درب الخطيئة السهل ارضيا والمستحيل الهيا؟

كانت هذه تفاصيل خبر هل نعطي ما اعطي لنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.