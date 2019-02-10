رئيس وكالة الفضاء الروسية: موسكو صنعت أقوى محرك للصواريخ في العالم

أعلن رئيس ​وكالة الفضاء الروسية​ (روسكوسموس) دميتري روغوزين، أنّ "محرك "إر دي-171إم في" الّذي صنعه مصنع "أنرغوماش" يُعد أقوى محرك للصواريخ في العالم". وتقدّر قوة المحرك بما يزيد على 800 طنّ. وسيجتاز اختبارات في المرحلة المقبلة قبل أن يتمّ تركيبه في ​صاروخ​ "إرتيش"، وهو أحدث صاروخ من فئة "سيوز-5" صُمّم لحمل الأقمر الصناعية إلى مدارات في الفضاء. من ثمّ سيتمّ تزويد صاروخ "ينيسي" الّذي سينطلق نحو ​القمر​ وكوكب ​المريخ​، بالمحرك الجديد.

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