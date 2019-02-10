كي مون: المبادرة والتغيير في ايدي صناع القرار ولا ينبعان دائما من الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام السابق لمنظمة ​الأمم المتحدة​ ​بان كي مون​، في كلمة له خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي أن " الريادة من قبل القادة السياسيين أمر حيوي وجوهري في استثمار المواد المالية والبشرية والتقنيات التكنولوجية"، مشيرا الى أن " المبادرة والتغيير في ايدي صناع القرار والسياسيين ولا ينبعان دائما من الأمم المتحدة".

ولفت الى أن "اتفاقية ​باريس​ للمناخ والتنمية المستدامة ركزت على وضوح الرؤية والهداف لدى قادة المؤسسات"، مشددا على أن "التنمية المستدامة تتطلب وضوح الرؤيةودقة التخطيط والشراكة الاستراتيجية".