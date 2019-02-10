كي مون: المبادرة والتغيير في ايدي صناع القرار ولا ينبعان دائما من الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي أن " الريادة من قبل القادة السياسيين أمر حيوي وجوهري في استثمار المواد المالية والبشرية والتقنيات التكنولوجية"، مشيرا الى أن " المبادرة والتغيير في ايدي صناع القرار والسياسيين ولا ينبعان دائما من الأمم المتحدة".
ولفت الى أن "اتفاقية باريس للمناخ والتنمية المستدامة ركزت على وضوح الرؤية والهداف لدى قادة المؤسسات"، مشددا على أن "التنمية المستدامة تتطلب وضوح الرؤيةودقة التخطيط والشراكة الاستراتيجية".
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