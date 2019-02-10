انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 140 دولة

انطلقت أعمال ​الدورة​ السابعة للقمة العالمية للحكومات في ​مدينة دبي​، بحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.

وقال وزير شؤون ​مجلس الوزراء​ والمستقبل الإماراتي رئيس القمة العالمية للحكومات، في افتتاح أعمال القمة أن "الحكومات بشكلها القديم لن تستطيع أن تؤثر في المستقبل"، مشيرا إلى أن "​القطاع الخاص​ أصبح يصرف أضعاف ما تصرفه الحكومات ويعرف معلومات كثيرة عن الأفراد تجهلها الحكومات. والمستقبل لمن يملك المعلومة".

وتشهد القمة مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

ومن المقرر أن تصدر القمة أكثر من 20 تقريرا تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي تتضمن أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية.