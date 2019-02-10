عريقات: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية جاء بطلب أميركي

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، ​​صائب عريقات​، الى أن "مؤسسات مالية دولية تبدأ بفرض حصار مالي مشدد على ​السلطة الفلسطينية​"، معتبرا أن "الحصار المالي جاء بطلب أميركي بعد قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة ​واشنطن​ بعد اعترافها ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​".

وشدد على أن "واشنطن طلبت وقف تقديم أي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، كما أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات إلى حسابات السلطة الفلسطينية".