الحريري يلتقي ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد في دبي

استهل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر "القمة العالمية للحكومات" في دبي باجتماع عقده مع ولي عهد ​أبو ظبي​-نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بفندق “النسيم”.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي الدكتور ​أنور قرقاش​ ووكيل ديوان ولي العهد محمد مبارك المزروعي والوزير السابق ​غطاس خوري​ وسفير ​لبنان​ في الإمارات فؤاد دندن.

ثم عقدت خلوة بين الحريري وولي عهد أبو ظبي تناولت مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.