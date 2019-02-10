نائب الرئيس التنفيذي الأول في شركة "فيلودين" يتحدّث عن تقنية...

روسلسهايم، ألمانيا -الأحد 10 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): د. ميرسيا غرادو، نائب الرئيس الأول لشؤون الجودة وعمليات التحقّق في شركة "فيلودين ليدار"، سوف يقدّم عرضًا حول تقنية "ليدار" في المؤتمر الدولي لجمعية المهندسين الألمان – أنظمة مستشعرات السيارات المزمع عقده في ميونخ، ألمانيا، في 14 فبراير الجاري. وسوف يراجع غرادو عوامل النجاح الرئيسية في مجال الاختبار والتحقق التي يجب أن تتوفّر في مستشعرات "ليدار" لدعم تقنية القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق المتطوّرة.

خلال العرض الذي سيقدّمه، سوف يقترح السيد غرادو، وهو مهندس مرموق تولّى رئاسة جمعيّة مهندسي السيارات الدولية في العام 2018، على الجهات الفاعلة في قطاع المركبات الذاتية القيادة العمل معًا – بطريقة غير تنافسية – لتحديد متطلّبات ووسائل اختبار مستشعرات "ليدار" والتحقق منها. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير قاعدة من بنود التحقق من المستشعرات، يمكن تحويلها إلى معايير على نطاق القطاع ككل وإتاحتها لجميع الشركات المعنية.

هذا وتتمتّع شركة "فيلودين" بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال تصنيع مستشعرات "ليدار" والتحقق منها لتعزيز شروط السلامة والموثوقية الصارمة الخاصة بمصنّعي المعدّات الأصليين ومورّدي المستوى الأول. كذلك، تتميّز الشركة بقدراتها الداخلية العالية في مجال التحقق وبشبكتها الواسعة من المختبرات الخارجية، فضلًا عن البيانات التي في حوزتها والناتجة من ملايين الأميال التي قادها عملاؤها والتي تشمل السيارات والتكنولوجيا والمركبات التجارية.

يقول غرادو إنّه "على الشركات في مجال القيادة الذاتية العمل معًا – تمامًا كما تتعاون الشركات في مجال الطيران بشأن مسائل السلامة – وذلك لضمان الانطلاقة الآمنة للسيارات الذاتية القيادة. تلتزم شركة فيلودين بدعم هذا القطاع وتعزيز تجاربه ومعارفه لتحسين دقة عمليات التحقق من المستشعرات، خصوصًا في ما يتعلق بالظروف غير المعتادة التي تشكّل خطرًا بالغًا على السلامة".

وخلال المؤتمر الدولي لجمعية المهندسين الألمان، سوف يستمع الحاضرون إلى عرض غرادو الذي سيتطرّق إلى حلول "ليدار" المتقدّمة وإلى تجزئة السوق والمتطلّبات المحدّدة الخاصة بتقنية "ليدار". كذلك، سوف يتحدّث غرادو عن الاعتبارات الأساسية في اختبار مكوّنات "ليدار" والتحقق من أنظمته، كما وعن تأثيرات مسألتَيْ السلامة وتوحيد المقاييس على مستشعرات "ليدار" من حيث قدرة الأخيرة على توفير أنظمة مساعدة السائق المتطوّرة، مثل نظام الحفاظ على المسار (LKA) والكبح الطارئ التلقائي (AEB) ومثبّت السرعة المتكيّف (ACC).

لمساعدة المشاركين في المؤتمر على تعميق فهمهم لأنظمة مساعدة السائق، قامت شركة "فيلودين" والقيّمون على المؤتمر الدولي لجمعية المهندسين الألمان بنشر تقرير إرشادي حول تقنية مساعدة السائق على الموقع الإلكتروني للمؤتمر. ويتناول هذا التقرير مستويات القيادة الذاتية التي حددتها جمعيّة مهندسي السيارات الدولية وإيجابيات مستشعرات "ليدار" وكيف تتيح هذه الأخيرة إمكانية اعتماد مقاربة تعطي الأولوية للسلامة وتحقق تقدّمًا هامًا في مجال أنظمة مساعدة السائق.

سوف تجري مداخلة غرادو، وعنوانها "حلول ليدار المتطوّرة في مجال السلامة وفرص اختبارها والتحقق منها"، في 14 فبراير، من الساعة 9:00 وحتى 9:30 صباحًا، في فندق "ريلانو" في ميونخ، ألمانيا.

يُشار إلى أنّ مجموعة منتجات شركة "فيلودين" تغطي كافة حاجات السيارات الذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق المتطوّرة المتعلّقة بتقنية "ليدار"، وتوفّر بيانات الاستشعار الآنية التي تتيح التشغيل الآمن والموثوق. هذا وتصنّع "فيلودين" مستشعرات اتجاهية ومحيطية تتمتّع بأفضل نطاق ودرجة دقّة في القطاع. وتسمح بيانات الاستشعار الحاسوبية الغنية التي توفّرها هذه المستشعرات برصد الأجسام والمساحات الخالية بشكل آني لضمان التنقّل الآمن.

نبذة عن شركة "فيلودين ليدار"

تقدم "فيلودين" حلول أجهزة استشعار "ليدار" الأكثر ذكاءً وقوة للقيادة الذاتية ومساعدة السائق. تأسست "فيلودين" في العام 1983 وتتخذ من سان جوزيه في كاليفورنيا مقرًا لها. وعُرفت الشركة حول العالم بفضل حافظتها التي تضم تقنية أجهزة استشعار "ليدار" المبتكرة. وفي العام 2005، قام مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ديفيد هول بتطوير أنظمة "ليدار" للرؤية المحيطة بالوقت الفعلي، محدثاً بذلك ثورة في مجال الرؤية والقيادة الذاتية في مجموعة من التطبيقات الخاصة بالسيارات وأنظمة الحركة الجديدة ورسم الخرائط والروبوتات والأمن. يشمل خط إنتاجها عالي الأداء مجموعة واسعة من حلول الاستشعار، بما فيها مستشعر "بوك" الذي يقدّم كفاءة في الكلفة، ومستشعر "ألترا- بوك" متعدد الاستعمالات، ومستشعر "ألفا- بوك" المثالي للتحكم الذاتي من المستويين الرابع والخامس، ومستشعرات "فيلاراي" المعززة بنظام القيادة المساعدة المتقدمة، وبرمجية "فيلا" الثورية لمساعدة القائد.

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